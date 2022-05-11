ДТЭК улучшила прогноз по восстановлению электроснабжения Киевщины

Энергетики компании уже возобновили электроснабжение 90% всех обесточенных потребителей в Киевской области.

До середины мая будет возобновлено электроснабжение в Киевской области. Об этом в эфире национального телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Сейчас энергетики уже возобновили электроснабжение 140 тысяч домов в освобожденных городах и селах Киевской области - это более 90% всех обесточенных потребителей.

Сахарук сообщил и о сложной ситуации в Донецкой области, где без электричества остаются почти 300 тысяч человек в 250 населенных пунктах.

"К сожалению, мы выполняем работы, и они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тысяч запитали за неделю, и 90 тысяч снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных для того, чтобы восстанавливать свет жителям Донетчины", - сказал он.

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