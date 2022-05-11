СБУ: Шесть военных РФ получили тюремный срок

Удалось идентифицировать еще трех причастных к "Бучанской резне".

Служба безопасности Украины сообщает, что уже шесть пленных российских боевиков получили тюремный срок от 8 до 15 лет.

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Удалось идентифицировать еще трех причастных к резне в Буче. Рашисты убивали, насиловали, допрашивали и мародерствовали.

В Луганской и Винницкой областях осудили шестерых боевиков незаконных военных формирований. Они попали в украинский плен с феврале и марте.

Трое получили по 15 лет тюрьмы, двое - по 10 и один - 8 лет лишения свободы.

В Черниговской и Киевской области обнаружили две точки, где россияне оставили большое количество набоев и боеприпасов.

Ранее мы писали, что украинские защитники уничтожили разведывательный вертолет россиян. Ка-52 оценивается в свыше 10 миллионов долларов.