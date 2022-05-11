Бойцы ВСУ начали осваивать гаубицу PzH 2000

Немецкая самоходка считается лучшей САУ в мире, Германия передаст Украине 7 таких машин

Украинские военнослужащие начали проходить подготовку по обращению с самоходными артиллерийскими установками PzH 2000, которые для нужд ВСУ предоставила Германия. Об этом в среду, 11 мая, сообщила у себя в Twitter министр обороны этой страны Кристина Ламбрехт.

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"Сегодня в Германии стартовали тренировки украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Мы вместе с Нидерландами планируем обучение до 18 украинских экипажей. Это означает, что ни Германия, ни НАТО не станут воюющей стороной", — написала она.

Для справки. Panzerhaubitzen 2000 – тяжелая самоходная гаубица немецкого производства. Оснащена 155-мм пушкой длиной в 52 калибра. Способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Однако практически пушка может стрелять еще дальше, рекорд составляет 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой). По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передаст для нужд ВСУ 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

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