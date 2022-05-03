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Германия одобрила поставку самоходных гаубиц в Украину

Пока немцы готовы передать всего 7 тяжелых самоходок
 |  Автор: Юрий Кобзар
Германия одобрила поставку самоходных гаубиц в Украину
Panzerhaubitze 2000 - тяжелая немецкая САУ / wikipedia.org

Правительство Германии одобрило поставку Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000 из запасов Бундесвера. Как пишет немецкое издание Welt, пока планируется поставить всего 7 артсистем этого типа.

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По информации журналистов, политическое решение о поставках гаубиц приняли канцелярия правительства и министерство обороны Германии, хотя руководство немецкой армии (Бундесвер) было против. Армейцы ссылались на то, что из 119 гаубиц Panzerhaubitzen 2000, которые есть в распоряжении военных, только 40 исправны и потому необходимы самому Бундесверу.

Также немецкие военные сомневаются, что украинские солдаты смогут правильно применять немецкие гаубицы, имеющие сложную цифровую систему управления огнем.

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Для справки. Panzerhaubitzen 2000 - тяжелая самоходная артиллерийская установка. Выпускается с 1998 года. Одним из преимуществ помимо точности является высокая дальность стрельбы – до 40 километров.

Напомним, в США показали погрузку гаубиц M777 для Украины. Эта гаубица существенно превосходит российский аналог, что может стать решающим фактором в войне.

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