На Закарпатье сотрудников лесгоспа будут судить за организацию вырубки леса

Незаконная вырубка леса нанесла ущерб в 5,3 млн гривен.

Это первый случай, когда группу лесников судят за незаконную вырубку. / Прокуратура / Facebook

Группа из четырех сотрудников лесоохраны ГП "Мокрянское ЛМГ" превысили служебные полномочия, а также занимались незаконной вырубкой леса и подделывали документы. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Как сообщают в прокуратуре, лесник разработал план совершения незаконных вырубок на доверенной ему территории, чтобы в будущем реализовать полученную древесину. К противозаконным деяниям пригласил еще трех сотрудников: мастера леса, помощника лесника и инженера лесных культур.

Чтобы скрыть вырубку леса, правонарушители совершали вблизи мест официальных вырубок. После чего в документации подчеркивали, что никаких незаконных вырубок не было отмечено.

Таким образом был нанесен ущерб государству на 5,2 млн гривен.

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