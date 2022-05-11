Депутата Херсонского облсовета подозревают в госизмене

Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в государственной измене депутату Херсонского облсовета, который сотрудничает с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, фигурант, чтобы сохранить свой статус, вступил в контакт с российскими оккупантами. 16 апреля он помог оккупантам захватить здание одного из горсоветов Херсонской области.

Кроме того, он убеждал местных жителей не мешать врагу раздавать так называемую "гуманитарную помощь", а также сообщил оккупантам данные про местного жителя, которого затем похитили.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове задержали полицейского, который оказался агентом российских спецслужб.

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