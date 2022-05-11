Появились кадры обстрелов "Азовстали" после заявлений Пушилина

Главарь "ДНР" заявил, что после эвакуации гражданских у боевиков "развязались руки".

В телеграм-канале советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко появилось видео, как выглядит завод "Азовсталь" по состоянию на 17:52. После того, как официально заявили, что гражданских людей эвакуировали с территории бомбардированного предприятия, боевики еще больше активизировались в обстрелах.

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Андрющенко показал дымящийся завод. Ежедневно появляются новости о погибших военных на заводе, а практически вся Украина объединилась ради того, чтобы потребовать немедленную эвакуацию защитников Мариуполя от украинских и мировых лидеров и гуманитарных миссий.

То, что происходит сейчас, советник мэра лаконично назвал "ад, что сошел на землю". Также он показал, что это показательно тем словам, что заявлял "лидер" "ДНР" Денис Пушилин, что у рашистов теперь "развязаны руки" по отношению к "Азовсталю".

Ранее мы писали, что лесник разработал план совершения незаконных вырубок на доверенной ему территории и подговорил к соучастию еще троих подчиненных. Таким образом правонарушители нанесли ущерб государству на 5,2 млн гривен.