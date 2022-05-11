Жены бойцов "Азова приехали к Папе Римскому, чтобы спасти мужей

Мужья девушек сейчас обороняют "Азовсталь".

Лидер полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что супруги двух защитников Мариуполя поехали к Папе Римскому, чтобы просить его спасти мужчин из блокады.

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К Папе Римскому пришли Екатерина, супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, и Юлия, жена бойца Арсения Федосюка. В попытках спасти мужей они готовы ехать в любую точку мира, чтобы просить о помощи.

Издание Corriere della Sera сообщает, что во время еженедельной общей аудиенции девушки передали Папе Римскому два письма и фотографии. Один из адресантов - предстоятель УПЦ Онуфрий. Другое письмо - от жен "азовцев".

Жены бойцов "Азова" в Ватикане. / t.me/BiletskyAndriy

"Мы просим Папу и Онуфрия стать третьей стороной. Мы надеемся, что будут созданы безопасные коридоры для их эвакуации в третью страну.

Папа проговорил с нами почти пять минут. Он сказал нам, что знает о ситуации, и что он будет молиться за них и что он сделает все возможное," - прокомментировали женщины.

Жены бойцов "Азова" в Ватикане. / t.me/BiletskyAndriy

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