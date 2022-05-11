Жены бойцов "Азова приехали к Папе Римскому, чтобы спасти мужей
Лидер полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что супруги двух защитников Мариуполя поехали к Папе Римскому, чтобы просить его спасти мужчин из блокады.
Читайте также: Армия РФ продолжает штурм Азовстали - полк АзовК Папе Римскому пришли Екатерина, супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, и Юлия, жена бойца Арсения Федосюка. В попытках спасти мужей они готовы ехать в любую точку мира, чтобы просить о помощи.
Издание Corriere della Sera сообщает, что во время еженедельной общей аудиенции девушки передали Папе Римскому два письма и фотографии. Один из адресантов - предстоятель УПЦ Онуфрий. Другое письмо - от жен "азовцев".
"Мы просим Папу и Онуфрия стать третьей стороной. Мы надеемся, что будут созданы безопасные коридоры для их эвакуации в третью страну.
Папа проговорил с нами почти пять минут. Он сказал нам, что знает о ситуации, и что он будет молиться за них и что он сделает все возможное," - прокомментировали женщины.
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