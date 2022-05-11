ВСУ сорвали планы на захват Киева и еще пяти областей - Генштаб

Благодаря проведенным мероприятиям и мобилизации украинского народа удалось сорвать планы россиян.

Россия планировала захватить не только Донбасс, но и еще шесть регионов. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ - бригадный генерал Алексей Громов на пресс-конференции в Медиацентре Украина.

Военный сообщает, что Украина смогла раньше времени провести кризисное планирование применения Вооруженных сил Украины вместе с другими составляющими Сил обороны. В планах противника были захват Киева, Харькова, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум.

"Были проведены мероприятия по пополнению войск, ракет, боеприпасов, материально-техническими средствами, военно-техническим имуществом. Проведено дополнительное развертывание под видом учений на угрожающих направлениях новых группировок войск, привлечение соответствующих сил и средств ВСУ и других составляющих сил и средств для обороны Киева. Создание соответствующей системы менеджмента. Проведена перегруппировка сил и средств противовоздушной авиации, а также проведена заранее за сутки до начала вооруженной агрессии перебазирование нашей авиации на полевые аэродромы," - подчеркивает Громов.

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям и мобилизации украинского народа удалось сорвать планы российской стороны по блокировке Киева, захвату Харькова, Николаева, Одессы, Чернигова, Сум. Украина смогла заставить врага отказаться от своих агрессивных планов, сосредоточить силы на одном из направлений.

Громов отметил, что сейчас идут самые интенсивные боевые действия на Лиманском направлении Донецкой области.

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