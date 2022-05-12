Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Зеленский сообщил, что работа в этом направлении ведется постоянно.

Владимир Зеленский рассчитывает на достижение договоренностей с ведущими мировыми государствами о получении гарантий безопасности для Украины на десятилетия. Об этом он заявил в своем обращении по итогам 77-го дня войны.

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Он сообщил, что работа в этом направлении ведется постоянно.

"Встреча "Большой семерки" 8 мая, в которой наше государство впервые приняло участие на уровне лидеров, была прежде всего об этом. Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать нам уверенность в безопасности на десятилетия вперед", - отметил президент.

Президент подчеркнул, что впервые в истории Украины существует возможность зафиксировать такие гарантии.

"Не что-то в меморандуме, не какое-то декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически весомые, но и прописанные так, чтобы было понятно: что конкретно, кто конкретно и как конкретно нам гарантирует. Дай Бог", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский пояснил, что "многие наработанные вещи не начинают работать в один день".

"Помощь США и других стран, программа ленд-лиз, наработки гарантий - это те вещи, которые не заработают за один или несколько дней. Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.