Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток
Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци.
С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток на некоторые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Продажа билетов предусмотрена по следующим рейсам:
- №7/8 Киев - Черновцы;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №41/42 Днепр - Львов;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №91/92 Львов - Киев;
- №97/98 Ковель - Киев;
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск;
- №779/780 Сумы - Киев;
- №139/140 Киев - Каменец-Подольский;
- №145/146 Львов - Ужгород;
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- №757/758 Киев - Могилев-Подольский;
- №789/790 Кропивницкий - Киев;
- №791/792 Кременчуг - Киев.
"Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.
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