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Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток

Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци.
Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток
Иллюстративное фото / Укрзализныця

С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток на некоторые рейсы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Продажа билетов предусмотрена по следующим рейсам:

  • №7/8 Киев - Черновцы;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Львов;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №91/92 Львов - Киев;
  • №97/98 Ковель - Киев;
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск;
  • №779/780 Сумы - Киев;
  • №139/140 Киев - Каменец-Подольский;
  • №145/146 Львов - Ужгород;
  • №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • №757/758 Киев - Могилев-Подольский;
  • №789/790 Кропивницкий - Киев;
  • №791/792 Кременчуг - Киев.

"Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.

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