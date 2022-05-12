Враг ударил по Новгород-Северскому, есть жертвы

На месте атак работают спасатели и медики.

Ночью 12 мая российские войска нанесли несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры в Новгород-Северском Черниговской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Глава ОВА рассказал, что в результате вражеских атак есть жертвы и пострадавшие - их точное число сейчас устанавливается. Также были повреждены административные здания и частные дома, в том числе школы. Спасатели и медики сейчас работают на месте происшествия.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.