Днепропетровщину обстреляли из РСЗО Ураган

Атаке подверглись село Великая Костромка и город Зеленодольск.

Утром 12 мая войска РФ обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области из РСЗО Ураган. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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В результате обстрелов один человек погиб и один получил ранение.

"Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу", - подчеркнул губернатор.

Также из-за атаки был разрушен объект энергетической инфраструктуры.

В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска всю ночь обстреливали Днепропетровскую область по линии соприкосновения. Они в том числе использовали запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.