Бойцы с Азовстали продолжают контратаковать - мэрия

На Азовстали тяжелая ситуация для украинцев, но борьба продолжается

Несмотря на полную блокаду завода "Азовсталь" российскими оккупантами, защитники Мариуполя не прекращают попытки контратаковать. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Вчера враг не прекратил попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем", - сообщил он.

По словам Андрющенко, большой проблемой для обороняющихся стали российские дроны.

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"Если бы был способ их ослепить или сажать - нашим было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали". Мы все в неоплатном долгу перед ними", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, Украина предлашает обменять военных с Азовстали на российских пленных. Верещук отметила, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать Азовсталь невозможно.

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