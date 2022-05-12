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Бойцы с Азовстали продолжают контратаковать - мэрия

На Азовстали тяжелая ситуация для украинцев, но борьба продолжается
 |  Автор: Юрий Кобзар
Бойцы с Азовстали продолжают контратаковать - мэрия
Кадр из видео / t.me/andriyshTime

Несмотря на полную блокаду завода "Азовсталь" российскими оккупантами, защитники Мариуполя не прекращают попытки контратаковать. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Вчера враг не прекратил попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем", - сообщил он.

По словам Андрющенко, большой проблемой для обороняющихся стали российские дроны.

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"Если бы был способ их ослепить или сажать - нашим было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали". Мы все в неоплатном долгу перед ними", - подчеркнул советник мэра.

Напомним, Украина предлашает обменять военных с Азовстали на российских пленных. Верещук отметила, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать Азовсталь невозможно.

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