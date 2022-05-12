Бойцы с Азовстали продолжают контратаковать - мэрия
Несмотря на полную блокаду завода "Азовсталь" российскими оккупантами, защитники Мариуполя не прекращают попытки контратаковать. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Читайте также: Появились кадры обстрелов "Азовстали" после заявлений Пушилина
"Вчера враг не прекратил попытки штурма по земле. Основная цель - блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем", - сообщил он.
По словам Андрющенко, большой проблемой для обороняющихся стали российские дроны.
Читайте также: Жены бойцов "Азова приехали к Папе Римскому, чтобы спасти мужей
"Если бы был способ их ослепить или сажать - нашим было бы гораздо легче. И не только в "Азовстали". Мы все в неоплатном долгу перед ними", - подчеркнул советник мэра.
Напомним, Украина предлашает обменять военных с Азовстали на российских пленных. Верещук отметила, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать Азовсталь невозможно.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.