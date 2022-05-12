РФ потеряла в Украине 26 650 человек – Генштаб ВСУ

Украинские бойцы по состоянию на 12 мая уничтожили 1195 танков и 2873 боевые бронированные машины российских оккупантов.

Российские оккупационные войска по состоянию на 12 мая потеряли в Украине около 26 650 человек. Из них 300 человек – за минувшие сутки, 11 мая, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы уничтожили 1195 танков, 2873 боевые бронированные машины и 191 реактивную систему залпового огня российских оккупантов. Кроме того, украинские ПВО и ВВС сбили 199 самолетов, 161 вертолет и 398 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Самые большие потери враг вчера, 11 мая, понес на Кураховском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают попытки выйти к административным границам Донецкой и Луганской областей.

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На Славянское направление враг перекинул новую батальонно-тактическую группу, подготавливая наступление на Славянск. На Лиманском направлении российские оккупанты форсировали реку Северский Донец для наступления в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели переправиться через реку Северский Донец.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua