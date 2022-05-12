ВСУ показали фотографии разбитой понтонной переправы оккупантов

На фотографиях мы видим большое количество уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Бойцы ВСУ в Восточной операционной зоне уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели переправиться через реку Северский Донец. Пресс-центр Генштаба ВСУ показал фотографии с места боев.

На фотографиях мы видим полностью разрушенную вражескую понтонную переправу через реку, а также большое количество уничтоженной военной техники российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей. На Лиманском направлении противник форсировал реку Северский Донец для наступления в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

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Британская разведка считает, что ранее выведенные из Харьковской области войска РФ будут пополнены техникой и личным составом, а потом их пошлют на восточный берег реки Северский Донец.

Напомним, утром 12 мая войска РФ обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области из РСЗО Ураган.

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Разбитая понтонная переправа оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Разбитая понтонная переправа оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Разбитая понтонная переправа оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Разбитая понтонная переправа оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Разбитая понтонная переправа оккупантов / facebook.com/GeneralStaff.ua