В Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайную колею

Трамвайную колею разбомбили оккупанты в первые дни войны.

Специалисты Службы пути КП Киевпасстранс должны установить 250 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал - работы завершатся в ближайшее время. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

Читайте также: ВСУ сорвали планы на захват Киева и еще пяти областей - Генштаб

Во время наступления войск РФ в Киев и сопутствующего вражеского огня пострадали участки пути. Мины попали в трамвайное полотно на первой и девятой линиях . На конечной трамвайного маршрута № 12 на 14-й линии снаряд от РСЗО Град повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию.

Пуща-Водицкий трамвай - это визитная карточка и один из символов Киева. Исторический маршрут пережил две мировые войны, ему уже более сотни лет. И его восстанавливали каждый раз. Пока что вместо основного трамвайного маршрута курсирует временный автобусный маршрут -12Т.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.