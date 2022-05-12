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На Харьковщине военные РФ обстреляли из танка дом с людьми

В результате вражеского обстрела погибли 3 человека.
 |  Автор: Виталий Кулак
На Харьковщине военные РФ обстреляли из танка дом с людьми
Фото с места преступления / gp.gov.ua

Во время оккупации села Степанки (Харьковская область) российские военные из танка обстреляли частный жилой дом, в результате чего погибли 3 человека. Открыто уголовное производство, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что 27 марта российские оккупанты обстреляли жилой дом в селе Степанки. В результате погибли двое мужчин и одна женщина. Жители села похоронили убитых во дворе дома, где они проживали.

После освобождения села от российских оккупантов местные жители сразу рассказали правоохранителям про их зверства. Тела убитых направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством).

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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Фото с места преступления / gp.gov.ua
Фото с места преступления / gp.gov.ua

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