На Донбассе оккупанты за день разрушили 22 гражданских объекта

В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

В Донецкой области российские оккупанты за прошедшие сутки, 11 мая, обстреляли 10 населенных пунктов. В результате есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Под обстрел врага, в частности, попали Мариуполь, Авдеевка, Славянск, Бахмут и другие населенные пункты. Российские оккупанты применяли авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

В результате разрушено и повреждено 22 гражданских объекта, в том числе жилые дома, колледж, предприятие. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. По данным фактам следователи полиции открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают попытки выйти к административной границе Донецкой области. На Славянское направление враг перекинул новую батальонно-тактическую группу, подготавливая наступление на Славянск.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua