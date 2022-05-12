В SCM заявили, что ежедневно тратят на помощь Украине $1 млн

Деньги передаются правительству и гражданам в виде гуманитарной помощи и поддержки сил обороны.

Директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко / facebook.com/natalya.yemchenko

Предприятия группы SCM с начала войны ежедневно передают около миллиона долларов ВСУ, ТрО и на гуманитарную помощь пострадавшим. Об этом рассказала директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко в интервью изданию Kyiv Post.

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Емченко заявила, что люди сейчас прежде всего.

"Люди прежде всего - это то, на чем мы сейчас сосредоточены: помогать людям, городам и нашей стране. С начала войны SCM жертвует около 1 миллиона долларов в день. Мы передали эти деньги правительству и людям в виде гуманитарной помощи и поддержки силам обороны", - сказала она.

Также она рассказала, что ее компания поддерживает усилия правительства и президента, и сделает все возможное, чтобы остановить войну и принести победу Украине.

"SCM является партнером правительства Украины и президента. Украина проделала фантастическую работу, остановив Россию. Наша общая цель – построить европейскую, экономически конкурентоспособную и сплоченную страну. Надеюсь, Украина станет частью ЕС", - отметила она.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.