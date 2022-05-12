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Российские войска из РСЗО обстреляли Харьковщину: есть погибший

Из-за ударов один человек погиб, еще трое получили ранения
Российские войска из РСЗО обстреляли Харьковщину: есть погибший
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Из реактивных систем залпового огня российские войска обстреляли поселок Малая Даниловка. И сегодня утром армия РФ нанесла ракетный удар по Дергачам. Об этом сегодня сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.  

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В Харькове вчерашний день прошел тихо, как сообщил глава ОВА. Однако от обстрелов пострадали населенные пункты Харьковской области: Малая Даниловка и Дергачи. В результате вражеских ударов один человек погиб, еще трое получили ранения.  

“Еще раз подчеркиваю, что ни в коем случае нельзя расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. Не находитесь без нужды на улице и будьте осторожны”, - призвал местных жителей Синегубов.  

Он добавил, что в области не прекращается работа по восстановлению критической инфраструктуры. На днях в семи селах Боровской общины возобновили газоснабжение.  

Напомним, что вчера в Харьковской области во время работы в поле в трактор попала российская ракета.

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