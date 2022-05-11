На Харьковщине ракета с российского самолета попала в трактор в поле

Тракторист получил ожоги и ранения, он находится в больнице

В Харьковской области во время работы в поле в трактор попала российская ракета. Об этом сообщил Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Ракета была выпущена с российского самолета. Из-за этого попадания 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На место прибыли сотрудники полиции и прокурор для детального осмотра места происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Фото с места происшествия / facebook.com/profile.php?id=100002276907245

К слову, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов вчера заявил, что возросла интенсивность обстрелов Харьковской области. Только за вчерашний день было ранено восемь человек, один человек погиб. Также известно, что российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки.

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