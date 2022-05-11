Почта
 

На Харьковщине ракета с российского самолета попала в трактор в поле

Тракторист получил ожоги и ранения, он находится в больнице
На Харьковщине ракета с российского самолета попала в трактор в поле
Поврежденный российской ракетой трактор / facebook.com/profile.php?id=100002276907245

В Харьковской области во время работы в поле в трактор попала российская ракета. Об этом сообщил Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.  

Читайте также: РФ выводит подразделения из Харьковской области из-за значительных потерь – Генштаб

Ракета была выпущена с российского самолета. Из-за этого попадания 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.  

На место прибыли сотрудники полиции и прокурор для детального осмотра места происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное производство.

Фото с места происшествия / facebook.com/profile.php?id=100002276907245
Фото с места происшествия / facebook.com/profile.php?id=100002276907245

К слову, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов вчера заявил, что возросла интенсивность обстрелов Харьковской области. Только за вчерашний день было ранено восемь человек, один человек погиб. Также известно, что российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK