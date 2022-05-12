Село за селом: ВСУ показали, как освобождают Украину

Украинская армия продолжает контрнступление в районе Харькова

ВСУ продолжают метр за метром освобождать украинскую землю от российских оккупантов. Видео работы бойцов “от первого лица” опубликовала 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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На опубликованных кадрах видна разбитая российская техника, уничтоженные оккупанты, а также собственно действия украинских воинов - стрельба из танка, огонь пулеметчика на пикапе и работа пехоты на земле.

"Клочок за клочком, село за селом вместе с собратьями возвращаем свое – то, чему нет цены во всем мире – Родину!" – говорится в аннотации к видео.

Напомним, бойцы с Азовстали продолжают контратаковать. На Азовстали тяжелая ситуация для украинцев, но борьба продолжается.

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