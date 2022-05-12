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По селу на Сумщине оккупанты около 20 раз ударили из тяжелой артиллерии

В результате российского обстрела один человек погиб
По селу на Сумщине оккупанты около 20 раз ударили из тяжелой артиллерии
Село обстреляли сегодня утром / t.me/Zhyvytskyy

Около двадцати раз российские военные сегодня утром обстреляли село Новые Вырки Сумского района. Об этом сообщил глава Сумской военной областной администрации Дмитрий Живицкий.  

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Как сообщил глава ОВА, обстрел продолжался полчаса, начиная с шести утра. На территорию села упали около 20 снарядов. Обстрел велся с территории России.

В результате вражеского обстрела один человек погиб. На собственном дворе погиб 67-летний местный житель. Руководитель администрации добавил, что дополнительную информацию по разрушениям предоставят позже.  

Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy
Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy

Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy
Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy

Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy
Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy

Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy
Последствия вражеских обстрелов / t.me/Zhyvytskyy

Отметим, что российская армия почти каждый день обстреливает Сумскую область. Например, вчера в регион прилетело две вражеских ракеты, а 9 мая утром российские оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии. Удары наносились по приграничной территории Сумской области с территории Российской Федерации. Ежедневные обстрелы продолжаются также и по другим регионам Украины. 

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