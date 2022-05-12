Захваченная территория Луганщина уничтожена врагом: что под контролем Украины

Глава ОВА Гайдай отметил, что враг разрушает населенные пункты, а после заходит на выжженную землю.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в утренней сводке новостей о ситуации в области сообщил, что россияне не меняют тактику: разрушают города и потом только заходят на выжженную землю. Поэтому оккупированные населенные пункты разрушены полностью.

В регионе проблемы с эвакуацией. Единственная "дорога жизни" под обстрелами, поэтому поездки очень рискованны. В Луганской области нет электричества, воды, газа и мобильной связи. Ситуация значительно ухудшилась.

Обстрелы усилились по всей линии луганского фронта. Бои идут в Белогоровке, Комишувахе и на подступах к Северодонецку.

Сергей Гайдай сообщил, что сейчас в Луганщине под контролем Украины. Это Северодонецк и села громады, Лисичанск и населенные пункты громады, Горное и села с городами громады, а также часть Рубежного.

Белогоровка сдерживает россиян. ВСУ дважды уничтожили переправы, и судя по действиям РФ, будет и третий раз.

Во временно оккупированной Попасной начали массово пропадать люди. Российские боевики охотятся за патриотами Украины.

Ранее мы писали, что украинские защитники показали, как "демилитаризируют армии террористов" в Рубежном. Их "Стугны" был уничтожен вражеский БМП-1.