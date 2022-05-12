ВСУ показали "демилитаризацию армии террористов" в Рубежном

Украинские защитники опубликовали ролик с уничтожением БМП-1.

ВСУ показали, как происходит "демилитаризация армии террористов" в Рубежном, часть которого временно захвачена россиянами. Публикация с видео появилась на странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии в Facebook.

Читайте также: Министр обороны Британии призвал Путина смириться с проигрышем Украине

Так, ролик демонстрирует, как украинские защитники уничтожили российскую БМП-1. Для этого военные использовали украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Читайте также: CNN показал расстрел гражданских солдатами РФ

"Демилитаризация армии террористов продолжается. Уничтожение БМП-1 оккупантов в Рубежном. Спасибо за эту филигранную работу из украинской "Стугны" 81 отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Работаем вместе и победим вместе", – говорится в публикации.

Напомним, ранее американский генерал Бен Ходжес спрогнозировал, что ВСУ выбьют россиян из Украины до конца лета. Он ожидает скорое контрнаступление.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.