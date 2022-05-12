Чехия хочет поставить Украине танки, но с условием

Чехи просят Германию взамен предоставить им немецкие танки.

Чехия планирует передать Украине советские танки, которые находятся на вооружении ее армии, если получит от Германии танки Leopard. Такое заявление сделала чешский министр обороны Яна Чернохова, сообщает Reuters.

Сколько конкретно Чехия может передать танков для ВСУ – не уточняется. Известно, что в армии Чехии есть 30 модернизированных танков Т-72М4СЗ, не считая нескольких десятков советских танков без модернизации, которые находятся на хранении.

Ранее Чехия уже передала Украине военную технику, артиллерию (в том числе реактивную артиллерию) и боеприпасы.

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Кроме того, в Вооруженные силы Украины вскоре могут вступить более 100 граждан Чехии. Соответствующее решение подписал чешский президент Милош Земан. Теперь это решение должно быть одобрено чешским премьер-министром.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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