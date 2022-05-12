Во Львове СБУ задержала предательницу

Ей уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

Во Львове сотрудники СБУ задержали 42-летнюю жительницу Николаевской области, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Управления СБ Украины во Львовской области.

По данным досудебного следствия, с 15 марта по 10 апреля фигурантка на своей странице в Facebook публиковала сообщения, в которых отрицала факты убийства военнослужащими РФ мирных граждан Украины и совершение ими других военных преступлений на территории нашего государства. Она также оправдывала вооруженное вторжение войск РФ в Украину.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (Распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины). Фигурантке уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харькове задержали полицейского, который оказался агентом спецслужб РФ.

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