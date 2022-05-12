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РФ запустила по Запорожью крылатую ракету - ОВА

Сообщается о возгорании приватного здания.
РФ запустила по Запорожью крылатую ракету - ОВА
Иллюстрационное фото крылатой ракеты. / Сеть

Сегодня, 12 мая, оккупационная армия РФ запустила по Запорожью крылатую ракету. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в телеграм-канале.

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Как сообщают в ОВА, был прилет по городу примерно в 10:00.

Предварительно, горит приватное здание. Информация о погибших и раненых уточняется.

Ранее мы писали, что электричества нет по всей Луганской области. Работают только электрогенераторы.

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