РФ запустила по Запорожью крылатую ракету - ОВА
Сообщается о возгорании приватного здания.
Сегодня, 12 мая, оккупационная армия РФ запустила по Запорожью крылатую ракету. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в телеграм-канале.
Читайте также: На Запорожье оккупанты похитили более 200 человекКак сообщают в ОВА, был прилет по городу примерно в 10:00.
Предварительно, горит приватное здание. Информация о погибших и раненых уточняется.
Ранее мы писали, что электричества нет по всей Луганской области. Работают только электрогенераторы.
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