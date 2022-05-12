У РФ не получается полностью восстановить выведенные из Украины подразделения - разведка

Санкции значительно сказались на упадке военно-промышленного комплекса России.

У России не получается полностью восстановить подразделения, которые были выведены из Украины. Санкции значительно сказались на упадке военной промышленности страны-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла значительную часть военно-технического потенциала. В связи с чем поставляют вооружение, которое изготовлялось в 1950-60 года.

Со складов долгосрочного хранения, в большинстве, технику даже не доставляют до подразделений. Однако, военных заставляют ее принимать и докладывать командованию о полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

В апреле с баз хранения было снято:

18 САУ "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа (Уссурийск, Приморский край).

28 САУ "Акация" из 94 арсенала ГРАУ (Омск).

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного сохранения РАО (Гагаринская, Свердловская области).

15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У" из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная и Иркутская области).

Восстановление боевого состояния и укомплектования войск Западного военного округа осуществляется также путем снятой техники с сохранения 239 центра обеспечения мобилизационного разворота в Богучаре.

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