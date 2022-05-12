Защитники Украины дважды останавливали попытки россиян переправиться через реку на Луганщине.

ВСУ уничтожили российских оккупантов возле Белогоровки во время попытки переправиться через реку Северский Донец. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данной ситуации также высказался глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Наши защитники дважды останавливали попытки россиян переправиться через реку, взорвав два понтонных моста вблизи Белогоровки", - уточнил он.

Генштаб ВСУ также опубликовал фото уничтоженной российской техники.

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.