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ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце

Защитники Украины дважды останавливали попытки россиян переправиться через реку на Луганщине.
ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце
ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили российских оккупантов возле Белогоровки во время попытки переправиться через реку Северский Донец. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данной ситуации также высказался глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Наши защитники дважды останавливали попытки россиян переправиться через реку, взорвав два понтонных моста вблизи Белогоровки", - уточнил он.

Генштаб ВСУ также опубликовал фото уничтоженной российской техники.

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ уничтожили переправу врага на Северском Донце / facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.

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