Экс-глава НАБУ Сытник стал заместителем главы НАПК

Артем Сытник будет координировать взаимодействие с правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Бывший руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник стал заместителем главы Национального агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В сообщении сказано, что руководитель НАПК Александр Новиков назначил своим заместителем экс-главу НАБУ. В его обязанности будет входить координация сотрудничества с правоохранителями и прокуратурой, а также обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступной деятельности, выявление активов личностей, причастных к войне в Украине. Сытник будет заниматься урегулированием конфликтов интересов, мониторингом и контролемь за исполнением законодательных актов по этическим вопросам.

В случае отсутствия Новикова исполнять обязанности главы НАПК будет именно Сытник.

"Артем Сытник – человек с уникальным в условиях Украины опытом. Возвращение его на антикоррупционный фронт Украины важно для полного преодоления коррупционных рисков в военное и послевоенное время совместно с командами президента, правительства и парламента," - объяснил свое решение Александр Новиков.

Отметим, что в апреле 2022 года Артем Сытник был уволен с поста директора НАБУ по истечению полномочий. Сейчас исполняет обязанности главы НАБУ первый заместитель Гизо Углава.

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