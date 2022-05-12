В ОП предупредили, что предателям Украины не будет пощады

Каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых.

Правоохранители фиксируют всех тех немногочисленных лиц, которые сотрудничают с российскими оккупантами в Херсоне. Каждого из них привлекут к уголовной ответственности, написал в своем Telegram-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что пощады предателям не будет и не исключил, что некоторые из них могут получить "награду уже сейчас".

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Нужно отметить, что на временно оккупированной территории Украины российские военные похищают представителей администрации, чиновников, политиков, журналистов, волонтеров и просто обычных граждан, которые выходят на мирные митинги протеста. Так, на временно захваченных территориях Запорожской области подтвержден 271 случай похищения людей оккупантами.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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