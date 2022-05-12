На Сумщине в Тростянце на мине подорвался трактор

В результате взрыва один человек получил контузию

В городе Тростянец Сумской области сегодня после обеда на мине подорвался гражданский трактор. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем официальном Telegram-канале.

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"Возле больницы (там, где стоял вражеский танк, стрелявший по больнице) на мине подорвался гражданский трактор. Все живы, один человек получил контузию", - сообщил Живицкий.

Армия РФ продолжает обстреливать регионы Украины, в том числе Сумскую область. Больше всего в этом регионе страдают пограничные районы, поскольку враг ведет обстрел с территории России.

Отметим, что сегодня около двадцати раз российские военные утром обстреляли село Новые Вырки Сумского района, из-за чего на собственном дворе погиб 67-летний местный житель.

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