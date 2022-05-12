Стала известна судьба мариупольцев, не прошедших "фильтрацию"

Об этом рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Российские оккупанты отправляют в тюрьмы украинцев, которые не прошли проверку в фильтрационных лагерях под частично захваченным Мариуполем. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

В частности, мариупольцев перевозят в бывшую исправительную колонию №52 в селе Оленевка Донецкой области. Там сейчас находятся около 3 000 человек, хотя вместимость – не более 850 человек.

Кроме того, украинцев вывозят в тюрьму "Изоляция" в Донецке, которая известна тем, что там бесчеловечно относятся к заключенным.

Читайте также: "Элита" армии РФ боится воевать в Украине - перехват СБУ

Денисова подчеркнула, что российские оккупанты пытают пленных украинцев, дают недостаточно воды, кормят не каждый день.

Напомним, бойцы ВСУ в Мариуполе сейчас закрепились на территории металлургического комбината "Азовсталь". Оккупанты пытаются при поддержке авиации, танков и артиллерии штурмовать этот завод.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.