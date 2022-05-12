Стало известно, когда могут открыть восстановленный мост в Стоянке под Киевом

Мост через реку Ирпень обещают открыть уже к концу текущего месяца

Открытие восстановленного моста в селе Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области запланировано на 29 мая. Об этом сегодня сообщил замруководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Он прибыл на место по поручению Президента проинспектировать ведение ремонтных работ. Как поделился Тимошенко, мост был разрушен еще 25 февраля, чтобы помешать наступлению российских войск. И уже через 5 дней после освобождения Киевской области от оккупантов был смонтирован временный мост по левому проезду автодороги. Временная переправа была необходима, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев - Житомир.

Мост ремонтируют после разрушений / t.me/kt20220224/142

“На сегодняшний день уже демонтированы два пролета разрушенного моста, залиты монолитные фундаменты, смонтированы временные опоры и продолжаются подготовительные работы по установлению монолитной плиты. Впоследствии будет положен верхний слой асфальтобетонного покрытия”, - поделился замруководителя Офиса Президента.

Он добавил, что все работы идут по графику и открытие нового моста должно состояться уже 29 мая.

Мост ремонтируют после разрушений / t.me/kt20220224/142

Отметим, что в Пуще-Водице начали восстанавливать трамвайную колею. Работы обещают завершить уже в ближайшее время.

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