Россияне показали, во что превратили Попасную за 2 месяца боев - видео

Боевики уничтожили практически весь город, а после оккупировали.

Из Попасной ВСУ отошли на ранее подготовленные позиции. / t.me/severodonetsk1934

Российские оккупанты опубликовали видео, на котором виден огромный процент разрушений в городе Попасная Луганской области. Рашисты оккупировали ее в начале мая.

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Это первое видео, где можно рассмотреть уровень разрушений после свыше 70 дней не прекращаемых обстрелов города. Из-за этого ВСУ вынуждены были отступить на ранее подготовленные позиции.

Отметим, что в утренней сводке главы Луганской ОВА Сергея Гайдая появилась информация, что в оккупированной Попасной начали массово исчезать люди. Боевики ищут патриотов Украины среди местных жителей.

Ранее мы писали, что ОПЗЖ перестала официально существовать в Верховной Раде. Однако 25 нардепов пророссийской партии создали группу "Платформа за жизнь и мир".