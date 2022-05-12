ОПЗЖ официально перестала существовать в Верховной Раде

О роспуске пророссийской партии сообщили в парламенте.

ОПЗЖ сначала запретили на время военного периода. / 24 канал

Пророссийская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" официально перестала существовать в Верховной Раде Украины. О роспуске фракции сообщили в парламенте. Об этом пишет "Украинская правда".

Читайте также: Экс-глава НАБУ Сытник стал заместителем главы НАПК

Стоит отметить, что с начала вторжения из ОПЗЖ начали один за другим выходить депутаты. В итоге, 25 нардепов создали на базе пророссийского соединения группу "Платформа за жизнь и мир".

Как отметил первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко, на ближайших выборах украинский народ покажет свое отношение к новой депутатской группе: "Какие буквы не бери, одно слово получается".

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал ОПЗЖ извиниться перед украинцами и уйти из парламента, "пока не вынесли".

Ранее мы писали, что украинские добровольцы показали, как отомстили за убитых побратимов. После сброшенного боеприпаса с дрона есть раненые и погибшие среди боевиков.