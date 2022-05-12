В Офисе Президента ждут визита Штайнмайера и Шольца в Киев

Президент Украины вчера поговорил с канцлером Германии

В Офисе президента заявили, что ждут визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в столицу Украины. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

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"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем", - рассказал Сибига.

Он отметил, что это чрезвычайно важно. Между странами есть четкое представление об общих интересах. Лидеры оценивают те вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной и Европой. И в целом, как заметил Сигиба, динамика украино-немецких отношений усилилась.

“Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев", – заявил замруководителя ОП.

Отметим, что сегодня и сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о желании посетить Украину.

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