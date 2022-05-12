Штайнмайер заговорил о визите Украину

Штайнмайер рад тому, что дипломатические недоразумения между Германией и Украиной решены.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о желании посетить Украину, но в краткосрочной перспективе такой визит пока не планируется. Об этом сообщил немецкому телеканалу MDR.

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Он сообщил о своей радости от того, что дипломатические недоразумения между Германией и Украиной решены. Их решение стало возможным в том числе благодаря визитам спикера Бундестага Бербель Бас, федерального министра иностранных дел Анналены Бербок и возобновлению работы посольства Германии на территории Украины.

"Это сигналы, поступившие в Киев. Поэтому сейчас должно быть принято решение, кто и когда будет совершать визит. Блокады больше нет…У меня нет конкретных планов путешествий в очень короткой перспективе. Но я предполагаю, что с Зеленским я встречусь", - отметил Штайнмайер.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.