Лидеры ЕС обсудят заявку Украины на членство в ЕС

Сейчас заявку рассматривает Еврокомиссия, затем ее обсудят лидеры стран-участниц

Лидеры европейских государств будут обсуждать заявку Украины на вступление в Евросоюз в июне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

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"Заявка Украины на членство в Европейском союзе, которая в настоящее время рассматривается Европейской комиссией, будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в следующем месяце - июне", - сообщили там.

При этом французское дипломатическое ведомство отметило, что Украина уже является частью общей европейской семьи, и об этом неоднократно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, на днях Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетия. Французский лидер анонсировал новую более крупную структуру, чем ЕС - "европейское политическое сообщество".

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