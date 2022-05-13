Противник оставил на Змеином метки в виде "Z" - фото со спутника

Также спутник зафиксировал плавучий кран, который россияне могли транспортировать для поднятия утонувшего катера "Серна".

На острове Змеиный были замечены метки в виде российского военного знака агрессии "Z". Его запечатлел спутник Maxar, сообщает программа "Схемы".

На снимках со спутника можно увидеть большие буквы на южно-восточной части Змеиного. Рашисты помечают буквой свою технику, российская пропаганда активно ее использует.

12 мая также спутник зафиксировал утонувший катер РФ "Серна", а рядом с ним плавучий кран. "Байрактаром" был уничтожен 7 мая десантный вражеский катер. Также был замечен рядом с краном и утонувшим судном еще один типа "Серна".

Также спутник поймал утонувший катер "Серна". / Maxar

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