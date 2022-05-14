Россия вступила в третью фазу войны - МВД

Тем временем оккупанты начинают готовиться к обороне рубежей тех позиций, где смогли закрепиться, отметил советник министра.

Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению. Об этом в пятницу, 13 мая, в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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При этом советник министра отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину "за пару дней", второй - провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке нашей страны.

"Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение - фактически Северодонецк и Лисичанск, но и этого они сделать не могут", - обратил внимание Андрусив.

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Он отметил, что сейчас оккупанты перешли в третью фазу войны, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

"Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", - сказал он.

Напомним, Андрусив посоветовал жителям Белгородской области РФ приготовиться к "прилетам".

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