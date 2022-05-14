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У РФ закончились боеспособные резервы - ГУР

Теперь на фронт гонят исключительно свеже мобилизованных солдат, не прошедших надлежащую подготовку
 |  Автор: Юрий Кобзар
У РФ закончились боеспособные резервы - ГУР
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Россия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп и вынуждена срочно комплектовать новые плохо подготовленные группы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В разведке отмечают, что Россия проводит на государственном уровне скрытую мобилизацию. Так, в Белгородской и Ростовской областях из призывников и мобилизованных формируют новые подразделения и сразу же отправляют их в Украину.

“Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп российская федерация исчерпала”, - заявили в ГУР. 

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При этом разведка отмечает, что у России еще достаточно резервов, чтобы вводить их в Украину. 

Напомним, опубликовано видео эпохального разгрома РФ под Изюмом. Захватчики в течение трех дней пытались переправиться через реку Северский Донец у села Белогоровка, и каждый раз терпели сокрушительное поражение.

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