На Луганщине враг разрушает по 50 домов в день

Врагу не интересны судьбы людей, ему нужна только территория, считает губернатор

Российская армия ежедневно уничтожают около 50 домов в Луганской области. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, за вчерашний день россияне разрушили более 50 жилых домов в населенных пунктах, относящихся к Горской и Попаснянской громадам. Такие потери регион несет в среднем ежедневно.

“Следом за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню”, - подчеркнул Гайдай.

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Как рассказал губернатор, вчера оккупанты разрушили жилые дома в Троицком, Викторовке, Камышевахе, Новозвановке, Врубовке, Золотом, Тошковке и Катериновке. При этом в течение дня получили повреждения 7 многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном.

Напомним, Днепропетровщину обстреляли из Ураганов. В нескольких дворах утром обнаружили запрещенные кассетные боеприпасы. Сейчас их обезвреживают пиротехники.

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