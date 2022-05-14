Путин не поменял свою позицию по Украине - Шольц

Российский лидер загоняет свою страну в тупик и, возможно, до сих пор этого не осознает

Президент России Владимир Путин не поменял свою позицию по Украине и продолжает загонять свою страну в тупик. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, который накануне провел длительный телефонный разговор с Кремлем, пишет t-online.

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Канцлер подчеркнул, что в текущей войне Россия уже понесла тяжелые потери, которые превышают потери в десятилетней Афганской войне. При этом ни одна из поставленных целей не была достигнута, считает Шольц.

"Украина не завоевана, но защищается с большим мастерством, мужеством и самопожертвованием. НАТО не отошла, а фактически увеличила свои силы на восточном фланге альянса. А когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, альянс станет еще крепче" - отметил канцлер.

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По мнению Шольца, Путин должен понять, что единственным выходом из сложившейся ситуации для него станет договоренность с Украиной. При этом канцлер не знает, осознает ли Путин, насколько разрушительны для РФ западные санкции.

"В любом случае Россия загнала себя в драматическую ситуацию. Мы просто видим, куда ведет экономическая изоляция. Президент России должен понимать, что способность его страны извлекать выгоду из мирового прогресса заблокирована, пока не наступит настоящий мир”, - сказал Шольц.

Напомним, в пятницу состоялся телефонный разговор Путина с Шольцом. Беседа длилась в общей сложности больше часа.

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