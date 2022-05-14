РФ не избавится от санкций, пока не подпишет мир с Украиной - Шольц

Запад не будет навязывать свое видение того, на каких условиях воюющие страны должны прийти к миру

Запад не снимет с России введенные санкции до тех пор, пока не будет подписан мирный договор между Киевом и Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет T-online.

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"В какой-то момент Россия должна это понять: единственная правдоподобная возможность того, что санкции будут в какой-то момент прекращены, - это соглашение с Украиной", - заявил он.

Канцлер подчеркнул, что Запад не будет вмешиваться в переговорный процесс, поэтому вопрос принадлежности Крыма тоже будет решаться между Киевом и Москвой.

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"Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, ни в одну, ни в другую сторону", - подчеркнул Шольц.

Напомним, Шольц считает, что Украина будет 100 лет бороться с последствиями этой войны. Немецкий канцлер напомнил, что эхо войны будет слышно еще долго.

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