РФ не избавится от санкций, пока не подпишет мир с Украиной - Шольц
Запад не снимет с России введенные санкции до тех пор, пока не будет подписан мирный договор между Киевом и Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет T-online.
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"В какой-то момент Россия должна это понять: единственная правдоподобная возможность того, что санкции будут в какой-то момент прекращены, - это соглашение с Украиной", - заявил он.
Канцлер подчеркнул, что Запад не будет вмешиваться в переговорный процесс, поэтому вопрос принадлежности Крыма тоже будет решаться между Киевом и Москвой.
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"Украина решает эти вопросы. Мы не можем вести переговоры от их имени, ни в одну, ни в другую сторону", - подчеркнул Шольц.
Напомним, Шольц считает, что Украина будет 100 лет бороться с последствиями этой войны. Немецкий канцлер напомнил, что эхо войны будет слышно еще долго.
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