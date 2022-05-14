Херсонские коллаборанты уже планируют бегство в Крым - СБУ

Оккупационные чиновники готовятся работать официантами и вышибалами в заведениях Крыма

Коллаборанты, которые помогают россиянам наводить свои “порядки” в оккупированной Херсонщине, уже подумывают о бегстве в Крым. Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, который опубликовала СБУ.

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Отмечается, что работать чиновниками в оккупационные администрации пошли бывшие официантки и вышибалы. Причем они сами понимают, что ведут регион к гуманитарному кризису из-за своего непрофессионализма.

“Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть”, – говорит своему “коллеге” один из чиновников-коллаборантов.

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“Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был”, - строит планы коллаборант.

Между тем в СБУ подчеркнули, что предатели забыли о главном: частью Украины является не только Херсонская область, но и Крым.

“За государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить”, - отметили в ведомстве.

Напомним, боевики РФ пугают жен своими зверствами в Украине. Супруга "героя" диалога после услышанного спросила, как после этого они смогут жить вместе.

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