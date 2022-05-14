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В Севастополь привезли убитых и раненных со Змеиного - ГУР

Военный госпиталь Севастополя переполнен
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Севастополь привезли убитых и раненных со Змеиного - ГУР
Иллюстративное фото / facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

В оккупированный Севастополь привезли убитых и раненых солдат российской армии, которых ВСУ разбомбили на острове Змеиный. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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“В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых рашистов с острова Змеиный. Из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших”, - говорят в разведке. 

Отмечается, что на текущий момент в севастопольской военной больнице переполнены отделения хирургии и травматологии. Из-за большого количества пациентов в одной ​​палате ставят до сорока кроватей.

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Также оккупанты начали на полуострове кампанию по донорству крови. 

“Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится”, - говорят в разведке.

Напомним, эксперт объяснил значение битвы за остров Змеиный. Сейчас Украина и Россия ведут дуэль за стратегический остров недалеко от Одессы.

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