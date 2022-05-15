Захватчики нанесли 11 артиллерийских атак по Северодонецку - фото

Боевики попали в жилые дома и химическое предприятие.

Российские захватчики нанесли за сутки 11 артиллерийских атак по Северодонецку Луганской области. Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграм-канале.

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40% атак россиян за 14 мая пришлись на Северодонецк. Столько же - на Горскую и Попаснянскую громады. Разрушений очень много: 11 многоэтажек, в некоторых начались пожары в квартирах. Боевики попали в здание техникума и продолжают уничтожать "Азот" - воспламенился один из производственных цехов.

Результат обстрела Северодонецка. / t.me/luhanskaVTSA

За сутки пострадали четыре жителя Луганщины.

Результат обстрела Северодонецка. / t.me/luhanskaVTSA

Также получили ранения 3 жителя Врубовки. В Новодружеске ранили женщину и разрушили два дома. Еще три разрушения в Лисичанске, где рашисты ударили авиацией, а также два - в Рубежном.

Гайдай отметил, что боевики "удаляют с карты мира" Попаснянскую и Горскую громады. Известно о 9 разрушенных домов в Комышевахе, четыре - в Тошковке, 5 - в Золотом и два - в Троицком. В Комышевахе были попадания и в здание сельского совета и дома культуры.

Результат обстрела Северодонецка. / t.me/luhanskaVTSA

Есть разрушения в Верхнекаменце, Ореховом и Катериновке.

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